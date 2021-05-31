"Манчестер Сити" готовит предложение для Серхио Рамоса

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"Манчестер Сити" готовит предложение для Серхио Рамоса

Фото инстаграм Серхио Рамоса

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос может продолжить карьеру в Англии, сообщает ESPN.

По информации источника, "Манчестер Сити" заинтересован в приглашении 35-летнего испанца, который в скором времени станет свободным агентом.

"Горожане" готовы предложить футболисту контракт по схеме "2+1". При этом опция продления на один сезон может означать отправку игрока в "Нью-Йорк Сити".

Главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола одобрил потенциальную сделку. Он ценит опыт и лидерские качества Рамоса

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