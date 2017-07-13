"Манчестер Сити" готовит предложение о покупке Мбаппе

Теги манчестер ситимонакокилиан мбаппе

"Манчестер Сити" готовит предложение о покупке Мбаппе

"Манчестер Сити" вступил в борьбу за нападающего "Монако" Килиану Мбаппе, сообщет Sky Sports.

По сведениям издания, английский клуб намерен сделать предложение о покупке игрока в ближайшее время. Ранее сообщалось, что монегаски оценивают игрока в 130 миллионов евро. Сам Мбаппе не так давно заявлял, что не собирается менять клуб.

Напомним, что 18-летний Мбаппе также интересуются "Арсенал", ПСЖ и "Реал".

Не пропустите: Зидан отказался от приобретения Мбаппе. | http://soccernews.ru

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