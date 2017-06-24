"Манчестер Сити" готовит предложение по Алексису Санчесу

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"Манчестер Сити" готовит предложение по Алексису Санчесу

"Манчестер Сити" не оставляет попыток купить нападающего "Арсенала" Алексиса Санчеса, сообщает The Mirror.

По сведениям издания, "горожане" готовы предложить за 28-летнего чилийца порядка 57 миллионов евро.

Напомним, что контракт Санчеса с "Арсеналом" истекает следующим летом, однако "канониры" не намерены продавать своего лидера другому английскому клубу. 

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