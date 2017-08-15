"Манчестер Сити" готовит предложение по Алексису Санчесу

"Манчестер Сити" готовит предложение по форварду лондонского "Арсенала" Алексису Санчесу, информирует ActuFoot.

По сведениям источника, "горожане" рассчитывают заполучить 28-летнего нападающего "канониров", заплатив за него 66 миллионов евро.

Напомним, контракт чилийца с "Арсеналом" истекает через год, поэтому уже следующим летом он может покинуть Лондон совершенно бесплатно.

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