"Манчестер Сити" готовит предложение по Гуламу

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"Манчестер Сити" готовит предложение по Гуламу

Защитник "Наполи" Фаузи Гулам в январе может перейти в "Манчестер Сити", сообщает The Sun.

По сведениям издания, "горожане" готовы заплатить за 26-летнего алжирца порядка 3,4 миллионов евро. Самому фулбеку английский клуб предлагает контракт с зарплатой 5 миллионов за сезон.

Напомним, что контракт Гулама с "Наполи" истекает летом 2018 года и футболист не хочет его продлевать. 

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