"Манчестер Сити" готовит предложение по хавбеку "Лацио"

Полузащитник "Лацио" Сергей Милинкович-Савич уже зимой может перебраться в "Манчестер Сити", сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, "горожане" намерены в январе сделать предложение по трансферу 22-летнего серба.

В этом сезоне Милинкович-Савич сыграл за "Лацио" 15 матчей, забил 4 гола и сделал 3 результативных передачи.

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