"Манчестер Сити" готовит предложение по хавбеку "Реала"

Теги манчестер ситиреал мадридматео ковачичжоржиньо

"Манчестер Сити" готовит предложение по хавбеку "Реала"

"Манчестер Сити" готовит предложение по полузащитнику "Реала" Матео Ковачичу, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, "горожане" решили переключить внимание на 24-летнего хорвата после того, как переговоры по трансферу хавбека "Наполи" Жоржиньо зашли в тупик.

Отметим, что покупка Ковачича обойдётся "Сити", как минимум, в 30 миллионов евро.

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