"Манчестер Сити" готовит предложение по хавбеку "Реала"

"Манчестер Сити" готовит предложение по полузащитнику "Реала" Матео Ковачичу, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, "горожане" решили переключить внимание на 24-летнего хорвата после того, как переговоры по трансферу хавбека "Наполи" Жоржиньо зашли в тупик.

Отметим, что покупка Ковачича обойдётся "Сити", как минимум, в 30 миллионов евро.

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