"Манчестер Сити" готовит предложение по Холанду
"Манчестер Сити" намерен опередить "Челси" в борьбе за форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.
В связи с этим "горожане" не хотят ждать лета 2022 года, когда в контракте норвежца будет активирован пункт о выкупе за 75 миллионов евро, и собираются сделать предложение в ближайшее межсезонье.
"Сити" готов заплатить за звёздного нападающего более 114 миллионов евро. В нём видят замену для Серхио Агуэро, чей контракт истекает 30 июня.
В текущем сезоне 20-летний Холанд забил 22 гола и сделал 5 ассистов в 21 матче за "Боруссию".
Не пропустите: Гончаренко заблокировал аренду полузащитника "Ниццы" Данило в ЦСКА. | http://soccernews.ru
главное
-
У Моуринью закончились идеи, Тухель начинает адаптироваться к АПЛ: главные итоги по матчу "Тоттенхэм" - "Челси"
-
Гончаренко заблокировал аренду полузащитника "Ниццы" Данило в ЦСКА
-
"Челси" хочет вернуть Азара
-
"Порту" назвал диагноз защитника, который жёстко столкнулся с Крицюком
-
"Реал" решил расстаться с легендой клуба
Лента новостей
-
Андре Онану дисквалифицировали на год за применение допинга
-
У Моуринью закончились идеи, Тухель начинает адаптироваться к АПЛ: главные итоги по матчу "Тоттенхэм" - "Челси"
-
Черчесов настоятельно рекомендует игрокам сборной России вакцинироваться от коронавируса
-
"Ювентус" поздравил Роналду с 36-летием
-
Суарес высказался о своём уходе из "Барселоны"
-
Гендиректор "Уфы" - о переходе Бауэра: "Он хотел вернуться в Россию"
-
Тухель повторил достижение Моуринью
-
Слуцкий оценил перспективы "Рубина" в текущем розыгрыше РПЛ
-
"Манчестер Сити" готовит предложение по Холанду
-
Гончаренко заблокировал аренду полузащитника "Ниццы" Данило в ЦСКА
-
"Челси" хочет вернуть Азара
-
СМИ узнали сроки восстановления Серхи Роберто
-
Крицюк прокомментировал жуткое столкновение с защитником "Порту"
-
Сарри может возглавить "Марсель"
-
Лидер ФНЛ нацелился на хавбека "Локомотива"
-
Моуринью нахамил журналистке в ответ на вопрос о Бэйле
-
"Челси" теряет Тьяго Силву
-
"Арсенал" и "Тоттенхэм" поспорят за защитника "Айнтрахта"
-
Официально: "Уфа" арендовала защитника "Сток Сити"
-
"Порту" назвал диагноз защитника, который жёстко столкнулся с Крицюком
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18