"Манчестер Сити" готовит предложение по Холанду

"Манчестер Сити" намерен опередить "Челси" в борьбе за форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.

В связи с этим "горожане" не хотят ждать лета 2022 года, когда в контракте норвежца будет активирован пункт о выкупе за 75 миллионов евро, и собираются сделать предложение в ближайшее межсезонье.

"Сити" готов заплатить за звёздного нападающего более 114 миллионов евро. В нём видят замену для Серхио Агуэро, чей контракт истекает 30 июня.

В текущем сезоне 20-летний Холанд забил 22 гола и сделал 5 ассистов в 21 матче за "Боруссию".

Не пропустите: Гончаренко заблокировал аренду полузащитника "Ниццы" Данило в ЦСКА. | http://soccernews.ru