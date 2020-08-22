"Манчестер Сити" готовит предложение по Лаутаро Мартинесу

"Манчестер Сити" нацелен на приобретение нападающего миланского "Интера" Лаутаро Мартинеса, утверждает The Sun.

По сведениям издания, главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола видит в аргентинце долгосрочную замену для его соотечественника Серхио Агуэро.

За форварда "нерадзурри", на которого также претендует "Барселона", вице-чемпион Англии готов заплатить около 90 миллионов евро.

Лаутаро выступает за "Интер" с лета 2018 года, сыграл 84 матча, забил 30 голов и сделал 8 ассистов.

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