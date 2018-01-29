"Манчестер Сити" готовит предложение по лидеру "Челси"

"Манчестер Сити" готовит предложение по вингеру лондонского "Челси" Эдену Азару, информирует goal.com.

По сведениям источника, "горожане" будут готовы выложить за 27-летнего бельгийца 115 миллионов евро. При этом следующим летом бельгиец станет главной трансферной целью "Сити".

В нынешнем сезоне Азар забил 12 мячей и сделал 8 результативных передач в 32 играх за "Челси".

Напомним, вчера в рамках кубка Англии "Манчестер Сити" обыграл "Кардифф". | soccernews.ru