"Манчестер Сити" готовит предложение по лидеру "Челси"

Теги манчестер ситиэден азарчелси

"Манчестер Сити" готовит предложение по лидеру "Челси""Манчестер Сити" готовит предложение по вингеру лондонского "Челси" Эдену Азару, информирует goal.com.

По сведениям источника, "горожане" будут готовы выложить за 27-летнего бельгийца 115 миллионов евро. При этом следующим летом бельгиец станет главной трансферной целью "Сити".

В нынешнем сезоне Азар забил 12 мячей и сделал 8 результативных передач в 32 играх за "Челси".

Напомним, вчера в рамках кубка Англии "Манчестер Сити" обыграл "Кардифф". | soccernews.ru

комментарии
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А с чем же останется Челси?!

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Данька

Забавно будет, если Азар перейдёт не в реал, а в МанСити)

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