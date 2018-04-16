"Манчестер Сити" готовит предложение по лидеру "Кристал Пэлас"

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"Манчестер Сити" готовит предложение по лидеру "Кристал Пэлас"

"Манчестер Сити" хочет приобрести нападающего "Кристал Пэлас" Уилфрида Заа.

Как сообщает Sportsmole, "горожане" готовы выложить за игрока 58 миллионов евро. Напомним, что в услугах футболиста также заинтересованы "Тоттенхэм" и "Челси".

В текущем сезоне Заа провел 25 матчей, забил 7 голов и отдал 5 ассистов.

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6 Арсенал Лондон 33 54
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