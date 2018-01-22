"Манчестер Сити" готовит предложение по Ляпорту

"Манчестер Сити" хочет купить защитника "Атлетика" Эмерика Ляпорта, сообщает испанская пресса.

"Горожане" готовы выплатить за 23-летнего француза полную сумму отступных в размере 66 миллионов евро.

В этом сезоне Ляпорт сыграл за "Атлетик" 30 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

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