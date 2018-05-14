"Манчестер Сити" готовит предложение по Махрезу

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"Манчестер Сити" готовит предложение по Махрезу

"Манчестер Сити" намерен подписать вингера "Лестера" Рияда Махреза.

Как сообщает Sky Sports, "горожане" готовы предложить за 27-летнего игрока 74 миллиона евро.

В минувшем сезоне Махрез сыграл 41 матч, отметился 13 голами и 15 результативными передачами.

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