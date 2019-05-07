"Манчестер Сити" готовит предложение по Неймару

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"Манчестер Сити" готовит предложение по Неймару

"Манчестер Сити" хочет заполучить нападающего ПСЖ Неймара, сообщает испанская пресса.

Английский клуб готов заплатить за звёздного бразильца 150 миллионов евро, а также включить в сделку Бенжамена Менди или Габриэла Жезуса.

Ранее 27-летний футболист заявлял, что хочет поработать с Хосепом Гвардиолой, который сейчас тренирует "горожан".

В 2017 году ПСЖ купил Неймара у "Барселоны" за 222 миллиона евро. С тех пор форвард забил 49 голов и сделал 28 ассистов в 56 матчах.

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