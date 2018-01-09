"Манчестер Сити" готовит предложение по полузащитнику "Шахтёра"

Теги манчестер ситишахтер донецкфредфернандиньо

"Манчестер Сити" готовит предложение по полузащитнику "Шахтёра"

Полузащитник "Шахтёра" Фред следующим летом может перейти в "Манчестер Сити", сообщает Manchester Evening News.

По информации источника, по окончании сезона "горожане" предложат за 24-летнего бразильца порядка 34 миллионов евро.

"Сити" видит в Фреде долгосрочную замену для экс-"горняка" Фернандиньо.

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