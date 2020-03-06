"Манчестер Сити" готовит предложение по защитнику "Интера"
"Манчестер Сити" намерен укрепить оборону во время летнего трансферного окна, сообщает Calciomercato.
По сведениям издания, "горожане" готовят предложение о приобретении центрального защитника "Интера" Милана Шкриньяра.
"Нерадзурри" не горят желанием расставаться со звёздным словаком, но могут передумать, если за него предложат не менее 85 миллионов евро.
25-летний Шкриньяр выступает за "Интер" с июля 2017 года. В текущем сезоне он сделал 1 голевую передачу в 31 матче.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
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|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
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|Манчестер Юнайтед
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|6
|Тоттенхэм
|27
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|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
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|Вулверхэмптон
|27
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|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
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|24
|20
|Норвич Сити
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