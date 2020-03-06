"Манчестер Сити" готовит предложение по защитнику "Интера"

"Манчестер Сити" намерен укрепить оборону во время летнего трансферного окна, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, "горожане" готовят предложение о приобретении центрального защитника "Интера" Милана Шкриньяра.

"Нерадзурри" не горят желанием расставаться со звёздным словаком, но могут передумать, если за него предложат не менее 85 миллионов евро.

25-летний Шкриньяр выступает за "Интер" с июля 2017 года. В текущем сезоне он сделал 1 голевую передачу в 31 матче.

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