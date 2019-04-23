"Манчестер Сити" готовит щедрое предложение по хавбеку "Атлетико"

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"Манчестер Сити" готовит щедрое предложение по хавбеку "Атлетико"

"Манчестер Сити" хочет купить полузащитника "Атлетико" Родри Эрнандеса, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, в 22-летнем испанце "горожане" видят замену для Фернандиньо, которому в мае исполнится 34 года.

За перспективного хавбека английский клуб готов заплатить 70 миллионов евро. Эта сумма прописана в его контракте в качестве отступных. Если сделка состоится, то она станет рекордной в истории "Сити".

В текущем сезоне Родри сыграл за "Атлетико" 42 матча во всех турнирах и забил 2 гола.

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