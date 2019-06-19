"Манчестер Сити" готовит щедрое предложение по Кулибали
"Манчестер Сити" хочет усилить центр обороны во время летнего трансферного окна.
По информации La Gazzetta dello Sport, "горожане" всерьёз нацелились на защитника "Наполи" Калиду Кулибали.
За 27-летнего сенегальца английский клуб готов заплатить 95 миллионов евро.
Ранее интерес к звёздному футболисту также проявляли "Манчестер Юнайтед", "Реал", "Ювентус" и ПСЖ.
В минувшем сезоне Кулибали сыграл за "Наполи" 48 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16