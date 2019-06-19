"Манчестер Сити" готовит щедрое предложение по Кулибали

Теги манчестер ситинаполикалиду кулибалитрансферы

"Манчестер Сити" готовит щедрое предложение по Кулибали

"Манчестер Сити" хочет усилить центр обороны во время летнего трансферного окна.

По информации La Gazzetta dello Sport, "горожане" всерьёз нацелились на защитника "Наполи" Калиду Кулибали.

За 27-летнего сенегальца английский клуб готов заплатить 95 миллионов евро.

Ранее интерес к звёздному футболисту также проявляли "Манчестер Юнайтед", "Реал", "Ювентус" и ПСЖ.

В минувшем сезоне Кулибали сыграл за "Наполи" 48 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист.

Не пропустите: "Манчестер Сити" активировал опцию выкупа Родри. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Официально: "Спартак" расторг контракт с Комбаровым

Официально: "Спартак" расторг контракт с Комбаровым

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
Полная таблица

топ-5 тегов