"Манчестер Сити" готовит щедрое предложение по Кулибали

"Манчестер Сити" хочет усилить центр обороны во время летнего трансферного окна.

По информации La Gazzetta dello Sport, "горожане" всерьёз нацелились на защитника "Наполи" Калиду Кулибали.

За 27-летнего сенегальца английский клуб готов заплатить 95 миллионов евро.

Ранее интерес к звёздному футболисту также проявляли "Манчестер Юнайтед", "Реал", "Ювентус" и ПСЖ.

В минувшем сезоне Кулибали сыграл за "Наполи" 48 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист.

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