"Манчестер Сити" готовит солидное предложение по Алексису Санчесу

Теги манчестер ситиарсенал лондонхосеп гвардиолаалексис санчес

"Манчестер Сити" готовит солидное предложение по Алексису Санчесу"Манчестер Сити" готовит солидное предложение по форварду лондонского "Арсенала" Алексису Санчесу, информирует Independent.

По сведениям издания, "горожане" планируют предпринять попытку подписать 28-летнего нападающего "канониров" в зимнее трансферное окно. За приобретение чилийца выступил лично главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола.

Напомним, Гвардиола заинтересован в подписании двух ключевых игроков "Реала". | soccernews.ru

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