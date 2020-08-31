"Манчестер Сити" готовится к презентации Лионеля Месси

"Манчестер Сити" уже готовит презентацию аргентинского нападающего "Барселоны" Лионеля Месси, сообщает журналист Марсело Бехлер на своей странице в Twitter.

По данным источника, пресс-служба английского клуба готовит специальный видеоролик, на тот случай, если трансфер аргентинца состоится.

Ранее сообщалось, что "Манчестер Сити" предложил 33-летнему Месси пятилетний контракт на сумму в 500 миллионов евро, а также 250 миллионов евро в качестве подъемных.

Напомним, что Месси хочет разорвать с "Барселоной" контракт, который действует до лета 2021 года. Впрочем, руководство клуба отказывается с ним расставаться.

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