"Манчестер Сити" готовится к уходу Гвардиолы
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола может покинуть свой пост по окончании сезона, сообщает The Mirror.
По сведениям издания, в манкунианском клубе всерьёз готовятся к такому развитию событий.
При этом руководство "горожан" считает, что испанский специалист достиг своего максимума на "Этихад Стэдиум".
Гвардиола возглавляет "Манчестер Сити" с 2016 года и уже выиграл с командой 7 трофеев, в том числе два чемпионства АПЛ.
Контракт наставника с клубом рассчитан до 2021 года. Заинтересованность в его услугах проявляет "Бавария".
Не пропустите: Президент "Барселоны" высказался о возможном возвращении Гвардиолы. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
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|16
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|3
|Манчестер Сити
|16
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|Челси
|16
|29
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|Манчестер Юнайтед
|16
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|6
|Вулверхэмптон
|16
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|7
|Тоттенхэм
|16
|23
|8
|Шеффилд Юнайтед
|16
|22
|9
|Арсенал Лондон
|16
|22
|10
|Кристал Пэлас
|16
|22
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|Ньюкасл Юнайтед
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|22
|12
|Брайтон & Хоув Альбион
|16
|19
|13
|Бернли
|16
|18
|14
|Эвертон
|16
|17
|15
|Борнмут
|16
|16
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|Вест Хэм Юнайтед
|16
|16
|17
|Астон Вилла
|16
|15
|18
|Саутгемптон
|16
|15
|19
|Норвич Сити
|16
|11
|20
|Уотфорд
|16
|9