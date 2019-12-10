"Манчестер Сити" готовится к уходу Гвардиолы

1 Теги хосеп гвардиоламанчестер сити

"Манчестер Сити" готовится к уходу Гвардиолы

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола может покинуть свой пост по окончании сезона, сообщает The Mirror.

По сведениям издания, в манкунианском клубе всерьёз готовятся к такому развитию событий.

При этом руководство "горожан" считает, что испанский специалист достиг своего максимума на "Этихад Стэдиум".

Гвардиола возглавляет "Манчестер Сити" с 2016 года и уже выиграл с командой 7 трофеев, в том числе два чемпионства АПЛ.

Контракт наставника с клубом рассчитан до 2021 года. Заинтересованность в его услугах проявляет "Бавария".

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