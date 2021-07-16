"Манчестер Сити" готовится выделить более 200 миллионов евро на двух футболистов
Фото: инстаграм Кейна
"Манчестер Сити" хочет заполучить хавбека "Астон Виллы" Джека Грилиша и форварда "Тоттенхэма" Харри Кейна.
Как сообщает The Athletic, "горожане" готовы выделить на эти два трансфера от 200 до 250 миллионов евро.
Отмечается, что в случае успешных переговоров затраты на этих двух игроков будут уравновешивать продажами.
В минувшем сезоне Грилиш провел 27 игр, забил 7 голов и отдал 10 ассистов. На счету Кейна 33 гола и 17 результативных передач в 49 матчах.
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|Команда
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|О
|1
|Ливерпуль
|27
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|2
|Манчестер Сити
|27
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|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
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|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
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|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
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|9
|Арсенал Лондон
|27
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|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
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|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18