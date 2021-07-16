"Манчестер Сити" готовится выделить более 200 миллионов евро на двух футболистов

Фото: инстаграм Кейна

"Манчестер Сити" хочет заполучить хавбека "Астон Виллы" Джека Грилиша и форварда "Тоттенхэма" Харри Кейна.

Как сообщает The Athletic, "горожане" готовы выделить на эти два трансфера от 200 до 250 миллионов евро.

Отмечается, что в случае успешных переговоров затраты на этих двух игроков будут уравновешивать продажами.

В минувшем сезоне Грилиш провел 27 игр, забил 7 голов и отдал 10 ассистов. На счету Кейна 33 гола и 17 результативных передач в 49 матчах.

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