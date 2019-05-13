"Манчестер Сити" грозит отстранение от участия в еврокубках

"Манчестер Сити" может быть на год отстранен от участия в еврокубковых турнирах, сообщает New York Times.

По сведениям источника, глава следственной палаты УЕФА требует такое наказание для английского клуба из-за нарушения правил финансового Fair Play. Манкунианцы обвиняются в предоставлении ложной информации о размерах спонсорских контрактов.

В 2014 года "Манчестер Сити" уже был оштрафован на 63 миллиона евро. Клуб в свою очередь отвергает все обвинения.

Не пропустите: Болельщик "Манчестер Сити" бросил бокал с пивом в Гари Невилла. | http://soccernews.ru