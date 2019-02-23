"Манчестер Сити" грозит трансферный бан от ФИФА
"Манчестер Сити" грозит трансферный бан от ФИФА, сообщает Daily Mail.
По сведениям издания, Международная федерация футбола ведёт расследование в отношении "горожан", поскольку есть подозрения, что клуб нарушал правила при трансферах игроков в возрасте до 18 лет.
Напомним, что ранее по аналогичным обвинениям был наказан лондонский "Челси". "Синим" запрещена регистрация новичков летом 2019-го и в январе 2020 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|27
|65
|2
|Ливерпуль
|26
|65
|3
|Тоттенхэм
|26
|60
|4
|Манчестер Юнайтед
|26
|51
|5
|Арсенал Лондон
|26
|50
|6
|Челси
|26
|50
|7
|Уотфорд
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|26
|39
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|36
|10
|Эвертон
|27
|33
|11
|Борнмут
|26
|33
|12
|Лестер Сити
|26
|32
|13
|Кристал Пэлас
|26
|27
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|15
|Бернли
|26
|27
|16
|Ньюкасл Юнайтед
|26
|25
|17
|Кардифф Сити
|27
|25
|18
|Саутгемптон
|26
|24
|19
|Фулхэм
|27
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|26
|11