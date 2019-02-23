"Манчестер Сити" грозит трансферный бан от ФИФА, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, Международная федерация футбола ведёт расследование в отношении "горожан", поскольку есть подозрения, что клуб нарушал правила при трансферах игроков в возрасте до 18 лет.

Напомним, что ранее по аналогичным обвинениям был наказан лондонский "Челси". "Синим" запрещена регистрация новичков летом 2019-го и в январе 2020 года.

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