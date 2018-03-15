"Манчестер Сити" грозит запрет на трансферы

"Манчестер Сити" подозревается в нарушениях при трансферах молодых футболистов, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, африканские игрока Джордж Дэвис и Доминик Одуро играли за молодежный состав "горожан" до того, как им исполнилось 18 лет. При этом правила ФИФА запрещают заигрывать молодых игроков из других стран до совершеннолетия.

Стоит отметить, что ФИФА ведет подобное расследование также и в отношении "Челси". Если нарушения подтвердятся, то клубам грозит запрет на трансферы.

Напомним, что ранее за подобные нарушения трансферным баном наказывались "Реал", "Барселона" и "Атлетико".

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