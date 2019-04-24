"Манчестер Сити" хочет купить 19-летнего хавбека "Бенфики"



"Манчестер Сити" проявляет интерес к полузащитнику "Бенфики" Флорентину, сообщает The Guardian.

По сведениям издания, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Ранее предложение о покупке игрока делал ПСЖ, но получил отказ. Сумма отступных в контракте хавбека составляет 60 миллионов евро, но "Бенфика" намерена увеличить их до 100 миллионов.

19-летний Флорентину является воспитанником "Бенфики". В нынешнем сезоне он провел за клуб 10 матчей во всех турнирах и забил 1 гол. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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