"Манчестер Сити" хочет купить 19-летнего хавбека "Бенфики"
"Манчестер Сити" проявляет интерес к полузащитнику "Бенфики" Флорентину, сообщает The Guardian.
По сведениям издания, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Ранее предложение о покупке игрока делал ПСЖ, но получил отказ. Сумма отступных в контракте хавбека составляет 60 миллионов евро, но "Бенфика" намерена увеличить их до 100 миллионов.
19-летний Флорентину является воспитанником "Бенфики". В нынешнем сезоне он провел за клуб 10 матчей во всех турнирах и забил 1 гол. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|35
|88
|2
|Манчестер Сити
|34
|86
|3
|Тоттенхэм
|35
|70
|4
|Челси
|35
|67
|5
|Арсенал Лондон
|34
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|34
|64
|7
|Уотфорд
|35
|50
|8
|Эвертон
|35
|49
|9
|Лестер Сити
|35
|48
|10
|Вулверхэмптон
|34
|48
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|35
|43
|12
|Кристал Пэлас
|35
|42
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|35
|41
|14
|Борнмут
|35
|41
|15
|Бернли
|35
|40
|16
|Саутгемптон
|35
|37
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|35
|34
|18
|Кардифф Сити
|35
|31
|19
|Фулхэм
|35
|23
|20
|Хаддерсфилд Таун
|35
|14