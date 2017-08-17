"Манчестер Сити" хочет купить Эванса

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"Манчестер Сити" хочет купить Эванса

"Манчестер Сити" интересуется защитником "Вест Бромвича" Джонни Эвансом, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, "горожане" уже сделали предложение по 29-летнему футболисту в размере 20 миллионов евро, но получили отказ. Теперь же манкунианский клуб собирается увеличить своё предложение.

В свою очередь, "Вест Бромвич" не хочет расставаться с Эвансом и готов предложить североирландскому центрбеку новый контракт с улучшенными финансовыми условиями.

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