"Манчестер Сити" хочет купить Эванса

"Манчестер Сити" намерен приобрести центрального защитника в зимнее трансферное окно, сообщает Telegraph.

По сведениям издания, "горожане" проявляют интерес к беку "Вест Бромвича" Джонни Эвансу. Сумма трансфера может составить 34 миллиона евро.

Альтернативным вариантом для манчестерского клуба является игрок обороны "Реала Сосьедад" Иньиго Мартинес.

В этом сезоне 29-летний Эванс провел за "Вест Бромвич" 18 матчей и забил 1 гол.

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