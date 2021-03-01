"Манчестер Сити" хочет купить хавбека "Аталанты"

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"Манчестер Сити" хочет купить хавбека "Аталанты"Фланговый полузащитник "Аталанты" Робин Госенс может в ближайшее время сменить клуб. Как сообщает Tuttomercatoweb, футболист входит в список целей для "Манчестер Сити".

По информации источника, "горожане" готовы выложить за трансфер 26-летнего футболиста около 30 миллионов евро.

Это не единственный топ-клуб, который заинтересован в услугах немецкого хавбека. Кроме "Сити", называются также "Ювентус" и "Интер".

В текущем сезоне Госенс сыграл 30 матчей за "Аталанту". В его активе девять голов и шесть результативных передач.

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