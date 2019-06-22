"Манчестер Сити" хочет купить Кулибали. "Наполи" просит 120 миллионов евро

Защитник "Наполи" Калиду Кулибали может этим летом перейти в "Манчестер Сити", утверждает Tuttosport.

По данным источника, президент итальянского клуба Аурелио Де Лаурентис готов продать 27-летнего футболиста не менее, чем за 120 миллионов евро. Главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола в свою очередь серьезно настроен в приобретении сенегальца.

Ранее сообщалось, что "горожане" готовы заплатить за Кулибали 95 миллионов евро.

Кулибали играет в "Наполи" с 2014 года. В минувшем сезоне он играл в 35 матчах в Серии А, отметившись 2 голами и 2 ассистами.

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