"Манчестер Сити" хочет купить Левандовски

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"Манчестер Сити" хочет купить Левандовски

Фото: инстаграм Роберта Левандовски/Автор неизвестен

"Манчестер Сити" проявляет интерес к нападающему сборной Польши и мюнхенской "Баварии" Роберту Левандовски, сообщает Manchester Evening News.

По сведениям источника, английский клуб намерен приобрести футболиста до закрытия летнего трансферного окна. Впрочем, купить поляка будет непросто, так как "Бавария" не собирается его продавать.

В нынешнем сезоне 33-летний Левандовски провел за "Баварию" три матча и забил четыре гола. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Напомним, что "Манчестер Сити" долгое время хотел приобрести нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна, но трансфер так и не состоялся. Затем "горожане" предприняли неудачную попытку заполучить Криштину Роналду, но португалец релшил вернуться в "Манчестер Юнайтед".

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