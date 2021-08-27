"Манчестер Сити" хочет купить Левандовски
Фото: инстаграм Роберта Левандовски/Автор неизвестен
"Манчестер Сити" проявляет интерес к нападающему сборной Польши и мюнхенской "Баварии" Роберту Левандовски, сообщает Manchester Evening News.
По сведениям источника, английский клуб намерен приобрести футболиста до закрытия летнего трансферного окна. Впрочем, купить поляка будет непросто, так как "Бавария" не собирается его продавать.
В нынешнем сезоне 33-летний Левандовски провел за "Баварию" три матча и забил четыре гола. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
Напомним, что "Манчестер Сити" долгое время хотел приобрести нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна, но трансфер так и не состоялся. Затем "горожане" предприняли неудачную попытку заполучить Криштину Роналду, но португалец релшил вернуться в "Манчестер Юнайтед".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18