"Манчестер Сити" хочет купить лидера обороны "Атлетико"
"Манчестер Сити" проявляет интерес к уругвайскому защитнику мадридского "Атлетико" Хосе Хименесу, сообщает The Times.
По сведениям издания, английский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. На трансфере уругвайца настаивает лично главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола. "Атлетико" оценивает игрока не менее, чем в 115 миллионов евро.
В нынешнем сезоне 25-летний Хименес провел за "Атлетико" 25 матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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|Арсенал Лондон
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|Вест Хэм Юнайтед
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