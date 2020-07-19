"Манчестер Сити" хочет купить лидера обороны "Атлетико"

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"Манчестер Сити" хочет купить лидера обороны "Атлетико"

"Манчестер Сити" проявляет интерес к уругвайскому защитнику мадридского "Атлетико" Хосе Хименесу, сообщает The Times.

По сведениям издания, английский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. На трансфере уругвайца настаивает лично главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола. "Атлетико" оценивает игрока не менее, чем в 115 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 25-летний Хименес провел за "Атлетико" 25 матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: "Манчестер Сити" определился с размером предложения по Торресу. | http://soccernews.ru
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