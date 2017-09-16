"Манчестер Сити" хочет купить Милинковича-Савича

"Манчестер Сити" проявляет интерес к полузащитнику "Лацио" Сергею Милинковичу-Савичу, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, английский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. На покупке игрока настаивает лично главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола. Также игроком интересуется "Ювентус". "Лацио", в свою очередь, может продать хавбека, но хочет получить за него не менее 70 миллионов евро.

22-летний Милинкович-Савич выступает за "Лацио" с 2015 года, провел за клуб 79 матчей и забил 11 голов.

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