"Манчестер Сити" хочет купить Милинковича-Савича

Теги манчестер ситилациосергей милинкович-савич

"Манчестер Сити" хочет купить Милинковича-Савича

"Манчестер Сити" проявляет интерес к сербскому полузащитнику "Лацио" Сергею Милинковичу-Савичу, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, английский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. Римляне оценивают хавбека в 70 миллионов евро.

Также 22-летним сербом интересуются "Манчестер Юнайтед", "Ювентус" и "Ливерпуль".

Не пропустите: "Манчестер Сити" готовит предложение по Гуламу. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Сборная команда из игроков, которые не едут на Чемпионат Мира в Россию

Сборная команда из игроков, которые не едут на Чемпионат Мира в Россию

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 7 19
2 Манчестер Юнайтед 7 19
3 Тоттенхэм 7 14
4 Челси 7 13
5 Арсенал Лондон 7 13
6 Бернли 7 12
7 Уотфорд 7 12
8 Ливерпуль 6 11
9 Ньюкасл Юнайтед 6 9
10 Вест Бромвич Альбион 7 9
11 Хаддерсфилд Таун 7 9
12 Саутгемптон 7 8
13 Сток Сити 7 8
14 Брайтон & Хоув Альбион 7 7
15 Вест Хэм Юнайтед 7 7
16 Эвертон 7 7
17 Лестер Сити 7 5
18 Суонси Сити 7 5
19 Борнмут 7 4
20 Кристал Пэлас 7 0
Полная таблица

топ-5 тегов