"Манчестер Сити" хочет купить одного из лидеров "Атлетико"
"Манчестер Сити" проявляет интерес к полузащитнику мадридского "Атлетико" Саулю Ньигесу, сообщает Mirror.
По сведениям издания, английский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. В лице Сауля "горожане" видят преемника ветерану команды 33-летнему бразильскому хавбеку Фернандиньо. Сумма отступных в контракте Сауля составляет 150 миллионов евро, но англичане надеются купить игрока за меньшие деньги.
24-летний Сауль является воспитанником "Атлетико". Всего он провел за "матрасников" 234 матча во всех турнирах, забил 31 гол и отдал 18 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|27
|65
|2
|Ливерпуль
|26
|65
|3
|Тоттенхэм
|26
|60
|4
|Манчестер Юнайтед
|26
|51
|5
|Арсенал Лондон
|26
|50
|6
|Челси
|26
|50
|7
|Вулверхэмптон
|26
|39
|8
|Уотфорд
|26
|37
|9
|Эвертон
|27
|33
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|26
|33
|11
|Борнмут
|26
|33
|12
|Лестер Сити
|26
|32
|13
|Кристал Пэлас
|26
|27
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|15
|Бернли
|26
|27
|16
|Ньюкасл Юнайтед
|26
|25
|17
|Кардифф Сити
|26
|25
|18
|Саутгемптон
|26
|24
|19
|Фулхэм
|26
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|26
|11