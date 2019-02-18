"Манчестер Сити" хочет купить одного из лидеров "Атлетико"



"Манчестер Сити" проявляет интерес к полузащитнику мадридского "Атлетико" Саулю Ньигесу, сообщает Mirror.

По сведениям издания, английский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. В лице Сауля "горожане" видят преемника ветерану команды 33-летнему бразильскому хавбеку Фернандиньо. Сумма отступных в контракте Сауля составляет 150 миллионов евро, но англичане надеются купить игрока за меньшие деньги.

24-летний Сауль является воспитанником "Атлетико". Всего он провел за "матрасников" 234 матча во всех турнирах, забил 31 гол и отдал 18 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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