"Манчестер Сити" хочет купить перспективного бразильца

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"Манчестер Сити" хочет купить перспективного бразильца

Защитник "Сан-Паулу" Эдер Милитао привлёк внимание "Манчестер Сити", сообщает Daily Mail. 

По сведениям издания, "горожане" хотят купить перспективного бразильского центрбека ближайшим летом. Сумма возможного трансфера оценивается в 23 миллиона евро.

Стоит отметить, что на 20-летнего Милитао также претендует "Порту".

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