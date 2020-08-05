"Манчестер Сити" хочет купить пять новых футболистов

"Манчестер Сити" намерен приобрести этим летом пять новых футболистов. Об этом сообщает Sky Sports.

По данным источника, клуб намерен купить всех игроков до того, как начнется новый сезон - 12 сентября. Трансферное окно закрывается только 5 октября.

Вчера, 4 августа, "Сити" сообщил о переходе Феррана Торреса из "Валенсии". В скором времени будет объявлено о переходе Натана Аке из "Борнмута".

На трансферы "горожане" выделят 300 млн фунтов.

Не пропустите: Давид Сильва уходит из "Манчестер Сити" после 10 сезонов в клубе: как изменилась АПЛ под влиянием этого фантастического испанца?| http://soccernews.ru