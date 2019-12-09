"Манчестер Сити" хочет купить защитника "Барселоны"

"Манчестер Сити" проявляет интерес французскому защитнику "Барселоны" Самуэлю Умтити, сообщает L`Equipe.

По сведениям издания, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно. Также француз входит в сферу интересов "Челси" и "Манчестер Юнайтед".

Ранее сообщалось, что каталонский клуб может продать игрока за 50 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 26-летний Умтити провел за "Барселону" пять матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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