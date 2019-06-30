"Манчестер Сити" хочет купить защитника "Ювентуса" Бонуччи



"Манчестер Сити" проявляет интерес к защитнику "Ювентуса" Леонардо Бонуччи, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, английский клуб хочет приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Игра Бонуччи давно нравится главному тренеру "горожан" Хосепу Гвардиоле, который много раз называл его одним из лучших защитников в мире. В составе "Манчестер Сити" Бонуччи может заменить Венсана Компани, который покинул клуб.

Также Бонуччи входит в сферу интересов ПСЖ и "Нью-Йорк Сити".

В минувшем сезоне 32-летний итальянец провел за "Ювентус" 41 матч во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с туринским клубом действует до лета 2023 года.

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