"Манчестер Сити" хочет купить звезду "Баварии"

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"Манчестер Сити" хочет купить звезду "Баварии"

"Манчестер Сити" проявляет интерес к испанскому полузащитнику "Баварии" Тьяго Алькантаре, сообщает Express.

По сведениям издания, английский клуб рассматривает вариант с покупкой игрока в летнее трансферное окно. Видеть хавбека в составе "Манчестер Сити" хочет лично главный тренер команды Хосеп Гвардиола, который ранее работал с ним в "Баварии" и "Барселоне".

В нынешнем сезоне 27-летний Алькантара провел за "Баварию" 28 матчей во всех турнирах, в которых забил три мяча и отдал четыре голевых паса. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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