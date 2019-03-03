"Манчестер Сити" хочет купить звезду "Баварии"

"Манчестер Сити" проявляет интерес к испанскому полузащитнику "Баварии" Тьяго Алькантаре, сообщает Express.

По сведениям издания, английский клуб рассматривает вариант с покупкой игрока в летнее трансферное окно. Видеть хавбека в составе "Манчестер Сити" хочет лично главный тренер команды Хосеп Гвардиола, который ранее работал с ним в "Баварии" и "Барселоне".

В нынешнем сезоне 27-летний Алькантара провел за "Баварию" 28 матчей во всех турнирах, в которых забил три мяча и отдал четыре голевых паса. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Не пропустите: "Манчестер Сити" предоставит главному тренеру крупную сумму на летние трансферы. | http://soccernews.ru