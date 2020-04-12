"Манчестер Сити" хочет перехватить нападающего у "Милана"

Форвард "Фулхэма" Абубакар Камара может продолжить карьеру в "Манчестер Сити".

Как сообщает Express, "горожане" планируют приобрести 25-летнего француза за 32 миллиона евро. Ранее на игрока претендовал "Милан".

Контракт Камара с клубом рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 1,6 миллиона евро.

В этом сезоне Камара провел 25 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.

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