"Манчестер Сити" хочет перехватить трансферную цель "Манчестер Юнайтед"

Теги манчестер ситиборуссия дортмундюлиан вайгль

"Манчестер Сити" хочет перехватить трансферную цель "Манчестер Юнайтед"

Хавбек дортмундской "Боруссии" Юлиан Вайгль попал в сферу интересов "Манчестер Сити".

Как сообщают английские СМИ, ориентировочная стоимость игрока составляет 45 миллионов евро.

Отметим, что в услугах Вайгля также заинтересован "Манчестер Юнайтед".

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