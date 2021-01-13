"Манчестер Сити" хочет перехватить трансферную цель "Ювентуса"

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"Манчестер Сити" хочет перехватить трансферную цель "Ювентуса"

"Манчестер Сити" проявляет интерес к полузащитнику "Сассуоло" Мануэлю Локателли, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, английский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Впрочем, купить игрока будет непросто, так как "Сассуоло" хочет получить за него более 30 миллионов евро. Хавбек также входит в сферу интересов "Ювентуса" и "Интера".

23-летний Локателли является воспитанником "Милана". В нынешнем сезоне он провел за "Сассуоло" 16 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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