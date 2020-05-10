"Манчестер Сити" хочет переманить таланта из "ПСЖ"

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"Манчестер Сити" хочет переманить таланта из "ПСЖ"

"Манчестер Сити" проявляет интерес к полузащитнику "Пари Сен-Жермен" Эдуарду Мишу, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, английский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Если трансфер осуществить не удастся, то английский клуб хочет переманить хавбека через год, когда у него истечет срок контракта с парижанами.

Ранее сообщалось, что Мишу, которого называют "новым Месси", также входит в сферу интересов "Барселоны" и "Ювентуса".

17-летний Мишу провел три матча за юношескую сборную Франции U17.

Не пропустите: "Манчестер Сити" интересен защитник ПСЖ. | http://soccernews.ru
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