"Манчестер Сити" хочет подписать хавбека у неудачников АПЛ

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"Манчестер Сити" хочет подписать хавбека у неудачников АПЛФото: Твиттер @SheffieldUnited 
Хавбек "Шеффилд Юнайтед" Сандер Берге находится под пристальным вниманием скаутов "Манчестер Сити", сообщает Voetbal24.

По данным источника, "горожане" рассматривают Берге как потенциальную замену Фернандиньо, который летом, скорее всего, покинет клуб. 

23-летний игрок сборной Норвегии в январе 2020 года перешел в свой нынешний клуб из бельгийского "Генка" за 24 миллиона евро. Его текущее соглашение с "Шеффилд Юнайтед" заканчивается летом 2024 года.

В сезоне 2020/2021 Берге выходил на поле в 14 матчах во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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