"Манчестер Сити" хочет подписать хавбека у неудачников АПЛ
Фото: Твиттер @SheffieldUnited
Хавбек "Шеффилд Юнайтед" Сандер Берге находится под пристальным вниманием скаутов "Манчестер Сити", сообщает Voetbal24.
По данным источника, "горожане" рассматривают Берге как потенциальную замену Фернандиньо, который летом, скорее всего, покинет клуб.
23-летний игрок сборной Норвегии в январе 2020 года перешел в свой нынешний клуб из бельгийского "Генка" за 24 миллиона евро. Его текущее соглашение с "Шеффилд Юнайтед" заканчивается летом 2024 года.
В сезоне 2020/2021 Берге выходил на поле в 14 матчах во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18