"Манчестер Сити" хочет подписать Рамоса

Теги манчестер ситиреал мадридсерхио рамострансферы

"Манчестер Сити" хочет подписать Рамоса

"Манчестер Сити" проявляет интерес к защитнику мадридского "Реала" Серхио Рамосу, сообщает ESPN.

По сведениям издания, английский клуб намерен подписать футболиста летом 2021 года, когда у него завершится контракт с "Реалом". Главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола хочет видеть игрока в своей команде, так как является его поклонником.

Напомним, что Рамос не может договориться с "Реалом" о продлении контракта. 

В нынешнем сезоне 34-летний Рамос провел за "Реал" 16 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу.

Не пропустите: Evening Standard: Моуринью хочет подписать Рамоса. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Андрей Шевченко может возглавить "Челси"

Андрей Шевченко может возглавить "Челси"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов