"Манчестер Сити" хочет подписать Рамоса

"Манчестер Сити" проявляет интерес к защитнику мадридского "Реала" Серхио Рамосу, сообщает ESPN.

По сведениям издания, английский клуб намерен подписать футболиста летом 2021 года, когда у него завершится контракт с "Реалом". Главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола хочет видеть игрока в своей команде, так как является его поклонником.

Напомним, что Рамос не может договориться с "Реалом" о продлении контракта.

В нынешнем сезоне 34-летний Рамос провел за "Реал" 16 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу.

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