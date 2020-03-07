"Манчестер Сити" хочет повысить зарплату Стерлингу и де Брюйне

Теги манчестер ситикевин де брюйнерахим стерлинг

"Манчестер Сити" хочет повысить зарплату Стерлингу и де Брюйне

"Манчестер Сити" готовит улучшенные контракты для Кевина Де Брюйне и Рахима Стерлинга.

Как сообщает Daily Mail, руководство "горожан" хочет повысить зарплату футболистам. Соглашения игроков рассчитаны еще на три сезона.

Сейчас зарплата Стерлинга составляет 347 тысяч евро в неделю, а Де Брюйне - 324 тысячи.

Отмечается, что переговоры с игроками начнутся после ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Реала".

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