"Манчестер Сити" хочет приобрести Рейну

Вратарь "Наполи" Хосе Рейна может оказаться в "Манчестер Сити", сообщает Radio Crc.

По информации ресурса, "горожане" готовы заплатить за голкипера 3 миллиона евро, однако "Наполи" требует 5 миллионов.

В прошлом сезоне Рейна провел 48 матчей, в которых пропустил 57 голов.

Читайте также: "Манчестер Сити" нацелился на Данило. | http://soccernews.ru