"Манчестер Сити" хочет приобрести Рейну

Теги манчестер ситипепе рейнанаполи

"Манчестер Сити" хочет приобрести Рейну

Вратарь "Наполи" Хосе Рейна может оказаться в "Манчестер Сити", сообщает Radio Crc.

По информации ресурса, "горожане" готовы заплатить за голкипера 3 миллиона евро, однако "Наполи" требует 5 миллионов.

В прошлом сезоне Рейна провел 48 матчей, в которых пропустил 57 голов.

Читайте также: "Манчестер Сити" нацелился на Данило. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

Испытание чемпионом: "Динамо" принимает "Спартак"

Испытание чемпионом: "Динамо" принимает "Спартак"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Челси 38 93
2 Тоттенхэм 38 86
3 Манчестер Сити 38 78
4 Ливерпуль 38 76
5 Арсенал Лондон 38 75
6 Манчестер Юнайтед 38 69
7 Эвертон 38 61
8 Саутгемптон 38 46
9 Борнмут 38 46
10 Вест Бромвич Альбион 38 45
11 Вест Хэм Юнайтед 38 45
12 Лестер Сити 38 44
13 Сток Сити 38 44
14 Кристал Пэлас 38 41
15 Суонси Сити 38 41
16 Бернли 38 40
17 Уотфорд 38 40
18 Халл Сити 38 34
19 Мидлсбро 38 28
20 Сандерленд 38 24
Полная таблица

топ-5 тегов