"Манчестер Сити" хочет приобрести защитника "Аякса"

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"Манчестер Сити" хочет приобрести защитника "Аякса""Манчестер Сити" ближайшим летом намерен усилиться защитником "Аякса" Маттейсом де Лигтом.

Как сообщает источник,  18-летнего голландца планируется в клубе рассматривают в качестве долгосрочнной замены действующему защитнику "горожан" Венсану Компани.

Отмечается, что на де Лигта претендует еще три английских клуба.

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