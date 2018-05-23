"Манчестер Сити" хочет приобрести защитника "Аякса"

"Манчестер Сити" ближайшим летом намерен усилиться защитником "Аякса" Маттейсом де Лигтом.

Как сообщает источник, 18-летнего голландца планируется в клубе рассматривают в качестве долгосрочнной замены действующему защитнику "горожан" Венсану Компани.

Отмечается, что на де Лигта претендует еще три английских клуба.

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