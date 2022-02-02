"Манчестер Сити" хочет продлить контракт Бернарду Силвы

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"Манчестер Сити" хочет продлить контракт Бернарду Силвы

Фото: инстаграм Силвы\Автор неизвестен

Хавбек сборной Португалии "Манчестер Сити" Бернарду Силва получил от "горожан" предложение о новом контракте, сообщает The Times.

По информации источника, переговоры между сторонами уже начались.

Нынешний контракт полузащитника с "Манчестер Сити" действует до июня 2025 года, но английский клуб хочет и улучшить условия для самого игрока, и увеличить срок действия договора.

В текущем сезоне Бернарду сыграл в 29 матчах во всех турнирах в составе "горожан", в которых забил 8 голов и сделал два ассиста.

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